PYGMENTS RECORDS : FIRST ANNIVERSARY Bar Le trente neuf Paris, 21 juin 2023, Paris.

PYGMENTS RECORDS : FIRST ANNIVERSARY Mercredi 21 juin, 18h00 Bar Le trente neuf

Préparez-vous à vivre une fête de la musique forte en émotions, car Pygments Records célèbre son premier anniversaire ! On vous invite à plonger dans une expérience musicale qui vous fera vibrer comme jamais auparavant.

Le 21 juin, rejoignez-nous à l’impasse Beaubourg, où les murs résonneront des rythmes groovy de la musique électronique. C’est là ou tout à commencé pour Pygments Records, il y a presque un an.

Artifak, In-Tan, Kelbail, Kojo Kara: les quatre artistes emblématiques de Pygments feront vivre la soirée jusqu’au bout de la nuit ! On vous réserve une annonce artiste très spéciale pour l’évènement !

En partenariat avec le bar Trente Neuf et le restaurant New New, nous avons créé une alliance unique pour vous faire plonger dans un monde où le groove est maître mot. L’impasse Beaubourg sera transformée en un lieu électrique où la musique et l’émotion seront corrélées afin de créer une expérience immersive sans pareille.

La fête de la Musique ne se limite pas qu’à faire la fête, c’est une célébration de l’amour et de la passion partagée pour la musique. C’est une occasion de se connecter avec la communauté qui nous accompagne depuis 1 an.

Réservez dès maintenant le 21 juin dans votre agenda et restez à l’affût pour plus d’informations sur les artistes et les surprises qui seront bientôt disponibles.

Pygments records célèbre un an de passion musicale avec style et intensité !

Bar Le trente neuf 39 rue beaubourg, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France +33633499485 https://letrenteneuf.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T00:30:00+02:00

©pygmentsRecords