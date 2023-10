Festival Assonances Jazz Bar le St Maurice Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Festival Assonances Jazz Bar le St Maurice Lille, 10 novembre 2023, Lille. Festival Assonances Jazz Vendredi 10 novembre, 18h30, 19h45 Bar le St Maurice Entrée gratuite selon les places disponibles Le swing, une pulsation indescriptible qui vous envahit à l’écoute de ce groupe de jazz à la française. Les airs, inspirés des standards du jazz manouche, vous invitent à l’écoute, l’échange, au plaisir d’être ensemble, bref, à improviser l’instant. Ce quintet écume les clubs de la région depuis de nombreuses années si vous aimez Django Reinhardt et les grands classiques du Jazz ce concert s’adresse à vous ! Bar le St Maurice 158 Rue du Faubourg de Roubaix, 59 000 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T19:15:00+01:00

2023-11-10T19:45:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00 DICOM Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bar le St Maurice Adresse 158 Rue du Faubourg de Roubaix, 59 000 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Bar le St Maurice Lille latitude longitude 50.641982;3.085752

