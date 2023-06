Fête de la musique à Saint-Julien-de-Lampon Bar Le Saint Jus Saint-Julien-de-Lampon, 21 juin 2023, Saint-Julien-de-Lampon.

Saint-Julien-de-Lampon,Dordogne

Fête de la musique à Saint Julien de Lampon à partir de 20h30.

avec »Cache Candy’ et »Fils de Personne ».

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Bar Le Saint Jus D61

Saint-Julien-de-Lampon 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fête de la musique at Saint Julien de Lampon from 8:30pm.

with »Cache Candy » and »Fils de Personne

Fiesta de la música en Saint Julien de Lampon a partir de las 20.30 h.

con »Cache Candy » y »Fils de Personne »

Fête de la musique in Saint Julien de Lampon ab 20:30 Uhr.

mit »Cache Candy » und »Fils de Personne »

Mise à jour le 2023-06-09 par OT du pays de Fénelon