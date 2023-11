CONCERT DE « DOUBLE JEU » AU BAR LE PHARE Bar le Phare Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic CONCERT DE « DOUBLE JEU » AU BAR LE PHARE Bar le Phare Pornic, 10 novembre 2023, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Soirée Live au Bar Le Phare avec Double Jeu. .

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:00:00. .

Bar le Phare Plage de la Source

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Live evening at Bar Le Phare with Double Jeu. Noche en directo en el Bar Le Phare con Double Jeu. Live-Abend in der Bar Le Phare mit Double Jeu. Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Bar le Phare Adresse Bar le Phare Plage de la Source Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bar le Phare Pornic latitude longitude 47.107;-2.09711

Bar le Phare Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/