DUO MELISSE Bar le Phare Pornic, 8 septembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Rendez vous à partir de 19h à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 21:30:00. .

Bar le Phare Plage de la Source

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Join us from 7pm at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare.

Únase a nosotros a partir de las 19:00 horas en la Thalasso de Pornic Veladas musicales todos los viernes en el Bar Le Phare.

Treffen Sie sich ab 19 Uhr im Thalasso in Pornic! Musikabende jeden Freitag in der Bar Le Phare.

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire