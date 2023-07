UTOPIA Bar Le Phare Pornic, 28 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 21:00:00. .

Bar Le Phare Plage de la Source

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Rendezvous from 6:30 pm at the Thalasso of Pornic! Music evenings every Friday at the Bar Le Phare.

¡Nos vemos a partir de las 18.30 horas en la Talasoterapia de Pornic! Veladas musicales todos los viernes en el Bar Le Phare.

Treffen Sie sich ab 18:30 Uhr im Thalasso in Pornic! Musikabende jeden Freitag in der Bar Le Phare.

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire