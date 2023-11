Repas à la bonne franquette Bar le Nartional Saillans, 15 décembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Le National vous propose un repas à la bonne franquette ! Au menu : Tripoux et pommes de terre, salade verte, fromage, tarte aux pommes et glace. Boissons non comprises. Sur réservation uniquement !.

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Bar le Nartional Grande rue

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le National invites you to enjoy a meal à la bonne franquette! Menu: Tripoux and potatoes, green salad, cheese, apple pie and ice cream. Drinks not included. Reservations required!

¡Le National le invita a disfrutar de una comida à la bonne franquette! En el menú: Tripoux con patatas, ensalada verde, queso, tarta de manzana y helado. Bebidas no incluidas. Reserva obligatoria

Le National bietet Ihnen ein Essen nach guter alter Tradition an! Auf dem Menü stehen Tripoux und Kartoffeln, grüner Salat, Käse, Apfelkuchen und Eis. Getränke sind nicht inbegriffen. Nur mit Reservierung!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans