Apéro écoute du nouvel album de Papet J Bar Le Massilia Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Apéro écoute du nouvel album de Papet J Bar Le Massilia Marseille, 15 juin 2023, Marseille. Apéro écoute du nouvel album de Papet J Jeudi 15 juin, 18h30 Bar Le Massilia Entrée libre A l’occasion de la sortie du nouvel album de Papet J : Pas pressé, les Caminòts Bolégans vous proposent de ce retrouver le jeudi 15 juin à partir de 18h30 au Bar le Massilia (8, Avenue de Bois Luzy 13012 Marseille).

Renseignement au 07.82.38.11.03 Bar Le Massilia 8, avenue de Bois Luzy, 13012 Marseille Marseille 13012 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T21:30:00+02:00

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bar Le Massilia Adresse 8, avenue de Bois Luzy, 13012 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Bar Le Massilia Marseille

Bar Le Massilia Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Apéro écoute du nouvel album de Papet J Bar Le Massilia Marseille 2023-06-15 was last modified: by Apéro écoute du nouvel album de Papet J Bar Le Massilia Marseille Bar Le Massilia Marseille 15 juin 2023