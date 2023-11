Après la pluie Bar Le Grattoir | Gérardmer Gérardmer, 18 novembre 2023, Gérardmer.

Après la pluie Samedi 18 novembre, 20h00 Bar Le Grattoir | Gérardmer Au chapeau

Un répertoire de musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroque.

Des histoires du monde, parfois drôles, parfois mystérieuses et qui nous emportent dans la poésie et la rêverie.

Toc Toc Compagnie

Alice Villemin, nyckelharpa, conte

Marc Allieri, mandoline, conte

Bar Le Grattoir | Gérardmer 11 Bd Kelsch, 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« link »: « https://www.toctoccompagnie.com/apres-la-pluie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

