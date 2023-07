Je voudrais parler de Duras – rencontre Bar Le Grattoir Gérardmer, 26 juin 2023, Gérardmer.

Je voudrais parler de Duras – rencontre Lundi 26 juin, 20h00 Bar Le Grattoir Gratuit, entrée libre

Goûtez à l’univers durassien avant de découvrir le spectacle Je voudrais parler de Duras qui sera présenté au Théâtre du Peuple du 11 août au 2 septembre. Les metteur·se·s en scène et interprètes Katell Daunis et Julien Derivaz proposent des ateliers théâtre, des extraits de leur pièce et des rencontres autour de leur spectacle.

Lundi 26 juin, à 20 h

au bar associatif *Le Grattoir à Gérardmer

*(extrait du spectacle suivi d’un temps d’échanges avec les artistes)

En partenariat avec le réseau des bibliothèques et médiathèques du département des Vosges, le bar associatif Le Grattoir, le Conservatoire Gautier d’Épinal et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est dans le cadre des projets de territoire.

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Yann Andréa Je voudrais parler de Duras

© Nicolas Nova