Only girls Bar le Fair play Grenade-sur-l’Adour, 14 octobre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

En ce mois d’octobre rose important pour nous toutes, nous vous proposons une journée exclusivement dédiée aux femmes.

Toute la journée, diverses intervenantes prendront soin de vous : coiffure, maquillage, flashs tatouages, piercings et autres…

Retrouvez nous au bar du Fair-Play à partir de 10h le 14 octobre et jusqu’au bout de la nuit, (une surprise attends également les plus tardives…)

On a hâte de vous retrouver !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Bar le Fair play

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



In this important month of pink October for all of us, we’re offering a day dedicated exclusively to women.

All day long, a variety of women will be taking care of you: hairstyling, make-up, flash tattoos, piercings and more…

Join us at the Fair-Play bar from 10 a.m. on October 14, until the end of the night (a surprise awaits those who stay late…)

We look forward to seeing you there!

En este mes de octubre rosa tan importante para todos, organizamos una jornada dedicada exclusivamente a las mujeres.

Durante todo el día, diversas mujeres se ocuparán de ti: peluquería, maquillaje, tatuajes flash, piercings y mucho más…

Puedes encontrarnos en el bar Fair-Play desde las 10 de la mañana del 14 de octubre hasta el final de la noche (a los que se queden hasta tarde les espera una sorpresa…)

¡Esperamos verle allí!

In diesem für uns alle wichtigen Monat des rosa Oktobers bieten wir Ihnen einen Tag an, der ausschließlich den Frauen gewidmet ist.

Den ganzen Tag über werden sich verschiedene Rednerinnen um Sie kümmern: Frisuren, Make-up, Tattoo-Flashs, Piercings und mehr…

Sie finden uns am 14. Oktober ab 10 Uhr in der Bar des Fair-Play und bis zum Ende der Nacht (auf die Spätaufsteherinnen wartet ebenfalls eine Überraschung…)

Wir können es kaum erwarten, Sie zu treffen!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Grenade