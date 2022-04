Autour du chevalier Musée Barrois Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Autour du chevalier Musée Barrois, 14 mai 2022 16:00, Bar-le-Duc. Samedi 14 mai, 16h00 Sur place inscription obligatoire 03 29 76 14 67, musee@meusegrandsud.fr Atelier de pratique artistique autour du chevalier En préambule au spectacle Vidas de troubadours, l’équipe du Musée barrois invite les enfants à un atelier autour du chevalier : il sera question d’armure, de blason et d’esprit chevaleresque !

À partir de 6 ans. Musée Barrois Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc 55000 Bar-le-Duc Meuse

03 29 76 14 67 http://museebarrois.eklablog.fr Créé en 1841 à l’initiative de l’architecte Théodore Oudet, le musée ouvre ses portes au public à l’hôtel de la Meuse. Il est transféré et inauguré en 1974 dans le château des ducs (restauré). Les collections de géographie créées en 1884 par M. Bonnabelle s’ajoutent aux collections initiales. samedi 14 mai – 16h00 à 17h30 © Musée barrois, Bar-le-Duc © Musée barrois

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Musée Barrois Adresse Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc Age minimum 6 Age maximum 13 lieuville Musée Barrois Bar-le-Duc Departement Meuse

Musée Barrois Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

Autour du chevalier Musée Barrois 2022-05-14 was last modified: by Autour du chevalier Musée Barrois Musée Barrois 14 mai 2022 16:00 Bar-le-Duc Musée Barrois Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse