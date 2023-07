JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Bar-le-Duc, 12 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion de mettre à l’honneur deux bâtiments remarquables de Bar-le-Duc, tant par leur architecture que par la restauration dont ils ont bénéficié.

Samedi 14 octobre, 17 h : L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE.

Le choeur pentagonal, les peintures murales du XVe siècle, les chapelles Renaissance font de l’église de l’ancien couvent des Augustins l’un des joyaux de la ville basse. Découvrez également les coulisses de sa restauration qui s’est achevée en 2022.

Rendez-vous devant l’église Saint-Antoine, rue Jean-Jacques Rousseau. Bonne forme physique (montée à la charpente).

Dimanche 15 octobre, 15 h : LE COLLÈGE GILLES DE TRÈVES.

Qualifié de « plus belle maison de ville qui soit en France » par Montaigne, le collège est le fruit de l’ambition et de la détermination de Gilles de Trèves, doyen de la collégiale Saint-Maxe. Franchissez le seuil de ce bâtiment emblématique de la Renaissance et découvrez la restauration du clos et couvert qui en a été faite de 2006 à 2018.

Rendez-vous devant le collège Gilles de Trèves, rue Gilles de Trèves.. Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The National Architecture Days are an opportunity to honor two remarkable buildings in Bar-le-Duc, both for their architecture and for the restoration they have undergone.

Saturday, October 14, 5:00 pm: SAINT-ANTOINE CHURCH.

The pentagonal choir, the 15th century murals, the Renaissance chapels make the church of the former Augustinian convent one of the jewels of the lower town. Discover also the backstage of its restoration which was completed in 2022.

Meet in front of the Saint-Antoine church, rue Jean-Jacques Rousseau. Good physical condition (climb to the roof structure).

Sunday, October 15, 3:00 p.m.: THE COLLÈGE GILLES DE TRÈVES.

Described as « the most beautiful town house in France » by Montaigne, the college is the result of the ambition and determination of Gilles de Trèves, dean of the collegiate church of Saint-Maxe. Cross the threshold of this emblematic building of the Renaissance and discover the restoration of the closed and covered which was made from 2006 to 2018.

Meet in front of the Gilles de Trèves college, rue Gilles de Trèves.

Las Jornadas Nacionales de Arquitectura son la ocasión de rendir homenaje a dos edificios notables de Bar-le-Duc, tanto por su arquitectura como por la restauración a la que han sido sometidos.

Sábado 14 de octubre, 17:00 h: IGLESIA SAINT-ANTOINE.

El coro pentagonal, las pinturas murales del siglo XV y las capillas renacentistas hacen de la iglesia del antiguo convento agustino una de las joyas de la ciudad baja. Descubra también los bastidores de su restauración, finalizada en 2022.

Encuentro frente a la iglesia de Saint-Antoine, rue Jean-Jacques Rousseau. Buena condición física (subir a la estructura del tejado).

Domingo 15 de octubre, 15:00 h: COLEGIO DE GILLES DE TRÈVES.

Descrito por Montaigne como « la casa urbana más bella de Francia », el colegio es fruto de la ambición y la determinación de Gilles de Trèves, deán de la colegiata de Saint-Maxe. Cruce el umbral de este emblemático edificio renacentista y descubra la restauración del recinto cerrado y cubierto que se llevó a cabo de 2006 a 2018.

Encuentro frente a la colegiata Gilles de Trèves, rue Gilles de Trèves.

Die Nationalen Tage der Architektur bieten die Gelegenheit, zwei bemerkenswerte Gebäude in Bar-le-Duc zu ehren, sowohl aufgrund ihrer Architektur als auch aufgrund der Restaurierung, von der sie profitiert haben.

Samstag, 14. Oktober, 17 Uhr: DIE KIRCHE SAINT-ANTOINE.

Der fünfeckige Chor, die Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert und die Renaissance-Kapellen machen die Kirche des ehemaligen Augustinerklosters zu einem der Schmuckstücke der Unterstadt. Werfen Sie auch einen Blick hinter die Kulissen der Restaurierung, die 2022 abgeschlossen wurde.

Treffpunkt: vor der Kirche Saint-Antoine, rue Jean-Jacques Rousseau. Gute körperliche Verfassung (Aufstieg auf den Dachstuhl).

Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr: DAS COLLEGE GILLES DE TRÈVES.

Das von Montaigne als « schönstes Stadthaus Frankreichs » bezeichnete Collège ist das Ergebnis des Ehrgeizes und der Entschlossenheit von Gilles de Trèves, dem Dekan der Stiftskirche Saint-Maxe. Überschreiten Sie die Schwelle dieses symbolträchtigen Renaissance-Gebäudes und entdecken Sie die Restaurierungsarbeiten, die von 2006 bis 2018 an der Bausubstanz durchgeführt wurden.

Treffpunkt: vor dem Collège Gilles de Trèves, rue Gilles de Trèves.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT SUD MEUSE