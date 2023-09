FESTI’CUIVRES Bar-le-Duc, 3 février 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Les conservatoires de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud et de la Ville de Commercy, les associations ACDIM, Graines de son et ACB vous inventent à fêter le 20e anniversaire du Festi’Cuivres. Cette édition spéciale du festival dédié aux musiques cuivrées vous promet des concerts pleins d’énergie à destination de tous les publics ! À ne pas manquer, l’ensemble Notilus – cuivres et électro jazz – le 10 février à l’auditorium du CIM.. Tout public

Vendredi 2024-02-03 fin : 2024-02-11 . 0 EUR.

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The conservatories of the Communauté d?Agglomération Meuse Grand Sud and the City of Commercy, the associations ACDIM, Graines de son and ACB invite you to celebrate the 20th anniversary of Festi?Cuivres. This special edition of the festival dedicated to brass music promises high-energy concerts for all audiences! Don?t miss the Notilus ensemble – brass and electro jazz – on February 10 in the CIM auditorium.

Los conservatorios de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud y de la ciudad de Commercy, las asociaciones ACDIM, Graines de son y ACB le invitan a celebrar el 20º aniversario del Festi Cuivres. Esta edición especial del festival, dedicada a la música de metales, promete conciertos llenos de energía para todos los públicos No se pierda al conjunto Notilus – metales y electro jazz – el 10 de febrero en el auditorio de la CIM.

Die Konservatorien der Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud und der Stadt Commercy, die Vereine ACDIM, Graines de son und ACB laden Sie ein, das 20-jährige Jubiläum des Festi?Cuivres zu feiern. Diese Sonderausgabe des Festivals, das der Blechbläsermusik gewidmet ist, verspricht energiegeladene Konzerte für jedes Publikum! Nicht verpassen sollten Sie das Ensemble Notilus – Blechbläser und Elektro-Jazz – am 10. Februar im Auditorium des CIM.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT SUD MEUSE