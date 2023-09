CONCERT – CARAVELLE & ACÀSA Bar-le-Duc, 20 janvier 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

CARAVELL : quand la « flûte kaval » rencontre la « viole de gambe », pour un concert où la tradition croise la musique savante. Un moment de grâce…

ACÀSA : Christiane et Patrice avec leur vécu et leur sensibilité de musiciens « d’ici » ont élaboré leur programme à partir des musiques, des sons, des impressions et des émotions rencontrées « là-bas » en Roumanie, Bulgarie, Grèce…. Tout public

Samedi 2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 . 5 EUR.

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



CARAVELL: when the « kaval flute » meets the « viola da gamba », for a concert where tradition meets art music. A moment of grace…

ACÀSA: Christiane and Patrice, with their experience and sensitivity as musicians « from here », have created their program based on music, sounds, impressions and emotions encountered « over there » in Romania, Bulgaria, Greece?

CARAVELL: cuando la « flauta kaval » se encuentra con la « viola da gamba », para un concierto donde la tradición se une a la música de arte. Un momento de gracia…

ACÀSA: Christiane y Patrice, con su experiencia y sensibilidad de músicos « de aquí », han elaborado un programa basado en la música, los sonidos, las impresiones y las emociones que encontraron « allá », en Rumanía, Bulgaria, Grecia..

CARAVELL: Wenn die « Kaval-Flöte » auf die « Viola da Gamba » trifft, für ein Konzert, in dem die Tradition auf die gelehrte Musik trifft. Ein Moment der Anmut …

ACÀSA: Christiane und Patrice haben mit ihrer Erfahrung und Sensibilität als Musiker « von hier » ihr Programm aus Musik, Klängen, Eindrücken und Emotionen zusammengestellt, die sie « dort » in Rumänien, Bulgarien, Griechenland usw. kennengelernt haben

