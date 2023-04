MARCHE D’HALLOWEEN Route de Montplonne, 31 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Randonnée Incontournable !

Rendez-vous au lotissement du petit juré à la ville haute haute (Proche des Archives de Bar-le-Duc).

Animations festives, amusantes et musicales sur le parcours de 5 km pour les marcheurs et proposition également d’un parcours de 10 km (pour les marcheurs ou coureurs).

Venir déguisé, une box photo sera mise à disposition pour repartir avec la photo souvenir.

Service du chocolat chaud ou de la soupe à la citrouille sur le parcours, stand de dégustation sucrées, bonbons pour tous.

Pas de réservation, nous accueillerons tous les participants.. Tout public

Mardi 2023-10-31 à 18:00:00 ; fin : 2023-10-31 . 3 EUR.

Route de Montplonne

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Unavoidable hike !

Rendezvous at the « lotissement du petit juré » in the upper town (near the Archives of Bar-le-Duc).

Festive, amusing and musical animations on the 5 km course for the walkers and also proposal of a 10 km course (for the walkers or runners).

Come in disguise, a photo box will be available to leave with a souvenir photo.

Service of hot chocolate or pumpkin soup on the course, sweet tasting stand, sweets for all.

No reservation, we will welcome all participants.

Excursión ineludible

Cita en el « lotissement du petit juré », en la parte alta de la ciudad (cerca de los Archivos de Bar-le-Duc).

Animaciones festivas, divertidas y musicales en el recorrido de 5 km para caminantes y también en el de 10 km (para caminantes o corredores).

Venga disfrazado, habrá un buzón de fotos disponible para llevarse una foto de recuerdo.

Se servirá chocolate caliente o sopa de calabaza en el recorrido, puesto de degustación de dulces, golosinas para todos.

No es necesario reservar, todos los participantes son bienvenidos.

Diese Wanderung ist ein Muss!

Treffpunkt: Lotissement du petit juré (Siedlung des kleinen Geschworenen) in der Oberstadt (In der Nähe des Archivs von Bar-le-Duc).

Festliche, lustige und musikalische Unterhaltung auf der 5 km langen Strecke für Wanderer und auch eine 10 km lange Strecke (für Wanderer oder Läufer) wird angeboten.

Kommen Sie verkleidet, eine Fotobox wird zur Verfügung gestellt, damit Sie Ihr Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen können.

Auf der Strecke gibt es heiße Schokolade oder Kürbissuppe und einen Stand mit süßen Kostproben und Süßigkeiten für alle.

Keine Reservierung, wir freuen uns über jeden Teilnehmer.

Mise à jour le 2023-03-01 par OT SUD MEUSE