CAFÉ CONVIVIAL Bar-le-Duc, 19 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Café Convivial : l’équipe du Centre Socioculturel de la Côte vient à la rencontre des habitants. Différents dates, différents lieux.

12/10 : 3 impasse de Gascogne

19/10 : Cour de la Rue de Champagne

Entrée gratuite.. Tout public

Jeudi 2023-10-19 10:00:00 fin : 2023-10-19 11:30:00. 0 EUR.

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Café Convivial: the Centre Socioculturel de la Côte team meets local residents. Different dates, different places.

12/10: 3 impasse de Gascogne

10/19: Cour de la Rue de Champagne

Free admission.

Café Convivial: el equipo del Centre Socioculturel de la Côte se reúne con los vecinos. Diferentes fechas, diferentes lugares.

12/10: 3 impasse de Gascogne

19/10: Cour de la Rue de Champagne

Entrada gratuita.

Café Convivial: Das Team des Centre Socioculturel de la Côte kommt zu den Einwohnern. Verschiedene Termine, verschiedene Orte.

12/10: 3 Impasse de Gascogne

19/10: Hof der Rue de Champagne

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT SUD MEUSE