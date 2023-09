SPECTACLE – PLOUF ET REPLOUF Bar-le-Duc, 21 septembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Plouf et Replouf sont au bord d’une piscine gonflable. Plouf tombe à l’eau. Que fait Replouf ? Eh bien, il plonge à son tour. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, ce tandem en maillot de bain nous invite à une démonstration irrésistible de natation synchronisée… plus précisément de natation « synclownisée ».

Les deux athlètes se lancent le défi de réussir leurs figures imposées dans une piscine gonflable de 1 m de diamètre. Pas simple. Gageons qu’ils remporteront la médaille d’or… du rire !

(durée 45 min / tout public)

INFOS ET RÉSERVATIONS (les tarifs sont définis par les lieux d’accueil du spectacle) :

– mer. 20 sept. 15h30 + 18h30 — Gondrecourt-le-Château

médiathèque : 03 29 46 43 85

mediatheque.gondrecourt@gmail.com

– jeu. 21 sept. 18h30 — Ligny-en-Barrois / piscine

piscine de Ligny : 03 29 78 43 15

piscine.ligny@meusegrandsud.fr

– ven. 22 sept. 20h30 — Mognéville

Pôle d’Arts La Fourmilière : 06 80 42 35 69

associationlafourmiliere@gmail.com

– sam. 23 sept. 16h — Bar-le-Duc / piscine

piscine de Bar-le-Duc : 03 29 79 09 06

piscine.bar@meusegrandsud.fr. Tout public

Jeudi 2023-09-21 18:30:00 fin : 2023-09-21 16:45:00. .

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Plouf and Replouf are at the edge of an inflatable pool. Plouf falls into the water. What does Replouf do? Well, he dives back in. With just a few months to go before the Paris Olympics, this swimsuit-clad tandem invites us to an irresistible demonstration of synchronized swimming? more precisely, « synclownized » swimming.

The two athletes set themselves the challenge of performing their compulsory figures in an inflatable pool 1 m in diameter. No easy feat. Let’s bet they’ll win the gold medal for laughter!

(duration 45 min / all audiences)

INFO AND BOOKINGS (prices are determined by the venue) :

– wed. Sept. 20 15:30 + 18:30 ? Gondrecourt-le-Château

media library: 03 29 46 43 85

mediatheque.gondrecourt@gmail.com

– thu. sept. 21, 6:30 pm ? Ligny-en-Barrois / swimming pool

ligny swimming pool : 03 29 78 43 15

piscine.ligny@meusegrandsud.fr

– fri. Sept. 22, 8:30pm ? Mognéville

Pôle d?Arts La Fourmilière : 06 80 42 35 69

associationlafourmiliere@gmail.com

– sat. Sept. 23, 4pm ? Bar-le-Duc / swimming pool

bar-le-Duc swimming pool: 03 29 79 09 06

piscine.bar@meusegrandsud.fr

Plouf y Replouf están en el borde de una piscina hinchable. Plouf se cae al agua. ¿Qué hace Replouf? Se vuelve a tirar. A pocos meses de los Juegos Olímpicos de París, este tándem en bañador nos invita a una irresistible demostración de natación sincronizada… o, para ser más precisos, de natación « synclownizada ».

Las dos deportistas se propusieron el reto de realizar sus figuras obligatorias en una piscina hinchable de 1 m de diámetro. Una hazaña nada fácil. Estamos seguros de que ganarán la medalla de oro de la risa

(duración 45 min / todos los públicos)

INFORMACIÓN Y RESERVAS (los precios los determina el lugar) :

– mier. 20 sept. 15:30 + 18:30 ? Gondrecourt-le-Château

mediateca: 03 29 46 43 85

mediatheque.gondrecourt@gmail.com

– jue. 21 sept. 18.30 h ? Ligny-en-Barrois / piscina

piscina de Ligny: 03 29 78 43 15

piscine.ligny@meusegrandsud.fr

– 22 de septiembre 20.30 h ? Mognéville

Pôle d’Arts La Fourmilière : 06 80 42 35 69

associationlafourmiliere@gmail.com

– sab. 23 sept. 16.00 h ? Bar-le-Duc / piscina

piscina de Bar-le-Duc: 03 29 79 09 06

piscine.bar@meusegrandsud.fr

Plumps und Replouf stehen am Rand eines aufblasbaren Schwimmbeckens. Plumps fällt ins Wasser. Was macht Platsch? Nun, er taucht ebenfalls. Einige Monate vor den Olympischen Spielen in Paris lädt uns dieses Tandem in Badehose zu einer unwiderstehlichen Demonstration des Synchronschwimmens ein, genauer gesagt des « synclownisierten » Schwimmens.

Die beiden Athleten stellen sich der Herausforderung, ihre vorgeschriebenen Figuren in einem aufblasbaren Schwimmbecken mit einem Durchmesser von 1 m zu absolvieren. Das ist nicht einfach. Wetten, dass sie die Goldmedaille für Lachen gewinnen?

(Dauer 45 Min. / für alle Zuschauer)

INFOS UND RESERVATIONEN (die Preise werden von den Veranstaltungsorten festgelegt) :

– mi. 20. Sept. 15:30 + 18:30 ? Gondrecourt-le-Château

mediathek: 03 29 46 43 85

mediatheque.gondrecourt@gmail.com

– do. 21 Sep. 18.30 Uhr ? Ligny-en-Barrois / Schwimmbad

schwimmbad in Ligny: 03 29 78 43 15

piscine.ligny@meusegrandsud.fr

– fr. 22. Sept. 20:30 ? Mognéville

Pôle d?Arts La Fourmilière: 06 80 42 35 69

associationlafourmiliere@gmail.com

– sa. 23 Sep. 16h ? Bar-le-Duc / Schwimmbad

schwimmbad von Bar-le-Duc: 03 29 79 09 06

piscine.bar@meusegrandsud.fr

Mise à jour le 2023-09-19 par OT SUD MEUSE