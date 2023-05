LES BALADES DES JEUNES DU RERS, 18 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Un groupe de jeunes du RERS (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs) de Bar-le-Duc, en lien avec les centres socioculturels et le lycée Raymond-Poincaré, mène depuis l’été 2021 le projet de monter un escape-game culturel à travers la ville. Cet été, ils vous proposent de tester leurs idées et de découvrir les parcours semés d’énigmes qu’ils ont créés dans différents quartiers… Retours de tous plus que bienvenus !

– Mardi 18 juillet : la Ville-Haute, de 13 h 30 à 16 h 30.

– Jeudi 20 juillet : la Libération, de 13 h 30 à 16 h 30.

– Mardi 25 juillet : Marbot, de 13 h 30 à 16 h (1 h 30 environ)

– Jeudi 27 juillet : le centre-ville, de 13 h 30 à 16 h 30.

– Vendredi 28 juillet : la Côte Sainte-Catherine, de 13 h 30 à 16 h 30.

Gratuit. 1 h environ. Départs toutes les 30 minutes. Informations et inscriptions par téléphone ou mail à l’adresse : rers.bld@gmail.com. Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



A group of young people from the RERS (Réseau d?Echanges Réciproques de Savoirs) of Bar-le-Duc, in connection with the socio-cultural centers and the Raymond-Poincaré high school, has been leading a project since the summer of 2021 to set up a cultural escape-game throughout the city. This summer, they invite you to try out their ideas and discover the enigma-filled routes they have created in different neighborhoods? Feedback from all is more than welcome!

– Tuesday, July 18: Ville-Haute, from 1:30 to 4:30 p.m.

– Thursday, July 20: La Libération, from 1:30 to 4:30 pm.

– Tuesday, July 25: Marbot, from 1:30 to 4:00 p.m. (about 1.5 hours)

– Thursday, July 27: Downtown, from 1:30 to 4:30 p.m.

– Friday, July 28: Côte Sainte-Catherine, from 1:30 to 4:30 p.m.

Free of charge. approximately 1 hour. Departures every 30 minutes. Information and registration by phone or email at: rers.bld@gmail.com

Un grupo de jóvenes del RERS (Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs) de Bar-le-Duc, en colaboración con los centros socioculturales y el instituto Raymond-Poincaré, trabajan desde el verano de 2021 en un proyecto para crear un juego de evasión cultural por toda la ciudad. Este verano, le invitan a poner a prueba sus ideas y a descubrir los recorridos llenos de enigmas que han creado en diferentes distritos.. Los comentarios de todos son más que bienvenidos

– Martes 18 de julio: la Ville-Haute, de 13.30 a 16.30 h.

– Jueves 20 de julio: La Libération, de 13.30 a 16.30 h.

– Martes 25 de julio: Marbot, de 13.30 a 16.00 h (aproximadamente 1,5 horas)

– Jueves 27 de julio: centro de la ciudad, de 13.30 a 16.30 h.

– Viernes 28 de julio: Côte Sainte-Catherine, de 13.30 a 16.30 h.

Entrada gratuita. duración aproximada: 1 hora. Salidas cada 30 minutos. Información e inscripciones por teléfono o correo electrónico: rers.bld@gmail.com

Eine Gruppe von Jugendlichen des RERS (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs) in Bar-le-Duc plant in Zusammenarbeit mit den soziokulturellen Zentren und dem Lycée Raymond-Poincaré, im Sommer 2021 ein kulturelles Escape-Game in der ganzen Stadt zu veranstalten. Diesen Sommer laden sie Sie ein, ihre Ideen zu testen und die mit Rätseln gespickten Wege zu entdecken, die sie in verschiedenen Stadtvierteln angelegt haben Rückmeldungen von allen sind willkommen!

– Dienstag, 18. Juli: Oberstadt, 13:30 bis 16:30 Uhr.

– Donnerstag, 20. Juli: La Libération, 13:30 bis 16:30 Uhr.

– Dienstag, 25. Juli: Marbot, 13:30 bis 16:00 Uhr (ca. 1,5 Stunden)

– Donnerstag, 27. Juli: Das Stadtzentrum, 13:30 bis 16:30 Uhr.

– Freitag, 28. Juli: Côte Sainte-Catherine, 13:30 bis 16:30 Uhr.

Kostenlos. 1 Stunde oder so. Abfahrten alle 30 Minuten. Informationen und Anmeldungen per Telefon oder E-Mail an: rers.bld@gmail.com

