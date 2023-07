FÊTE NATIONALE Bar-le-Duc, 14 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

À l’occasion de la Fête Nationale, découvrez le programme de la Ville de Bar-le-Duc en collaboration avec les commerçants barisiens :

– à 10h : défilé militaire boulevard de la Rochelle.

– à la suite du défilé : vin d’honneur à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

– de 11h à 13h : restauration à La Mouss’Barisienne, place Reggio.

– de 14h à 18h : concert du groupe « Alive » à La Mouss’Barisienne, place Reggio.

– à partir de 18h : restauration par Ma jolie Crèmerie et La Felicita – épicerie fine Italienne, rue Rousseau.

– à 22h : « DJ Flash Dance » par le Bar Brasserie Le DAI DAI , place Reggio.

– à 23h : feu d’artifice dans le parc de l’Hôtel de Ville (ouverture du parc de l’Hôtel de Ville au public à 19h).. Tout public

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



To celebrate the Fête Nationale, discover the program organized by the City of Bar-le-Duc in collaboration with local merchants:

– 10 a.m.: military parade on boulevard de la Rochelle.

– following the parade: vin d’honneur in the Salle des fêtes of the Hôtel de Ville.

– 11am to 1pm: catering at La Mouss’Barisienne, place Reggio.

– 2-6pm: concert by the group « Alive » at La Mouss’Barisienne, place Reggio.

– from 6pm: catering by Ma jolie Crèmerie and La Felicita – Italian delicatessen, rue Rousseau.

– 10pm: « DJ Flash Dance » by Bar Brasserie Le DAI DAI , place Reggio.

– 11pm: fireworks in the Hôtel de Ville park (Hôtel de Ville park opens to the public at 7pm).

Para celebrar la Fiesta Nacional, conozca el programa organizado por la Ciudad de Bar-le-Duc en colaboración con los comerciantes locales:

– 10 h: desfile militar en el bulevar de la Rochelle.

– tras el desfile: vin d’honneur en el Ayuntamiento.

– de 11:00 a 13:00: Catering en La Mouss’Barisienne, place Reggio.

– de 14:00 a 18:00: concierto del grupo « Alive » en La Mouss’Barisienne, place Reggio.

– a partir de las 18.00 h: catering de Ma jolie Crèmerie y La Felicita – delicatessen italiana, rue Rousseau.

– 22.00 h: « DJ Flash Dance » en el Bar Brasserie Le DAI DAI, place Reggio.

– 23.00 h: fuegos artificiales en el parque del Hôtel de Ville (el parque del Hôtel de Ville abre al público a las 19.00 h).

Anlässlich des Nationalfeiertags entdecken Sie das Programm der Stadt Bar-le-Duc in Zusammenarbeit mit den Bariser Geschäftsleuten:

– um 10 Uhr: Militärparade auf dem Boulevard de la Rochelle.

– im Anschluss an die Parade: Ehrenwein im Festsaal des Rathauses.

– von 11:00 bis 13:00 Uhr: Essen und Trinken in La Mouss’Barisienne, Place Reggio.

– von 14h bis 18h: Konzert der Gruppe « Alive » in La Mouss’Barisienne, Place Reggio.

– ab 18 Uhr: Verpflegung durch Ma jolie Crèmerie und La Felicita – italienisches Feinkostgeschäft, Rue Rousseau.

– 22 Uhr: « DJ Flash Dance » von der Bar Brasserie Le DAI DAI , Place Reggio.

– 23 Uhr: Feuerwerk im Parc de l’Hôtel de Ville (Öffnung des Parc de l’Hôtel de Ville für die Öffentlichkeit um 19 Uhr).

Mise à jour le 2023-07-13 par OT SUD MEUSE