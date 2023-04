CAFÉ DES PARENTS – RELATION PARENTS-ÉCOLE : CHACUN SA PLACE, MAIS LAQUELLE ? 1 Place Sainte-Catherine, 9 juin 2023, Bar-le-Duc.

Etablir un lien de confiance entre les parents et les écoles n’est pas toujours simple. Comment garder une bonne relation avec les écoles de façon durable ?

Les parents et l’école : une relation sous pression, comment gérer et y remédier ?

Venez pour échanger.

Gratuit.. Adultes

Vendredi 2023-06-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-09 16:00:00. 0 EUR.

1 Place Sainte-Catherine Centre socioculturel Côte Sainte-Catherine

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Building trust between parents and schools is not always easy. How to keep a good relationship with schools in a sustainable way?

Parents and school: a relationship under pressure, how to manage and remedy it?

Come to exchange.

Free of charge.

Crear confianza entre padres y centros escolares no siempre es fácil. ¿Cómo mantener una buena relación con las escuelas de forma sostenible?

Padres y colegios: una relación bajo presión, ¿cómo gestionarla y remediarla?

Venga a debatir.

Gratuito.

Es ist nicht immer einfach, ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Schulen aufzubauen. Wie kann man eine gute Beziehung zu den Schulen dauerhaft aufrechterhalten?

Eltern und Schule: Eine Beziehung unter Druck, wie geht man damit um und was kann man dagegen tun?

Kommen Sie zum Austausch.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT SUD MEUSE