LA NUIT DES MUSÉES – CRÉATION SONORE L’INOUÏ DU MUSÉE, Esplanade du Chateau – Musée barrois, 13 mai 2023, Bar-le-Duc.

Une fois par an, pendant la nuit, les objets du musée doivent prononcer leur nom pour pouvoir conserver leur âme. Bien sûr, cela se fait habituellement à l’abri des oreilles indiscrètes… C’est donc une grande première de pouvoir enfin entendre cet étrange rituel capté par nos micros ! Un inventaire à la Prévert parfois étonnant, mis en voix pour l’occasion par la compagnie Les Mots du Vent.

Gratuit, devant le Musée barrois, esplanade du Château.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. 0 EUR.

Esplanade du Chateau – Musée barrois Rue François de Guise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Once a year, during the night, the objects of the museum must pronounce their names in order to keep their souls. Of course, this is usually done away from prying ears… It is therefore a great first to be able to hear this strange ritual captured by our microphones! A sometimes astonishing Prévert-like inventory, put into voice for the occasion by the company Les Mots du Vent.

Free of charge, in front of the Musée Barrois, esplanade du Château.

Una vez al año, durante la noche, los objetos del museo deben decir su nombre para conservar su alma. Por supuesto, esto suele hacerse lejos de oídos indiscretos… Por eso es una gran primicia poder escuchar este extraño ritual captado por nuestros micrófonos Un inventario a veces asombroso, a lo Prévert, puesto en voz para la ocasión por la compañía Les Mots du Vent.

Gratis, frente al Museo Barrois, explanada del Castillo.

Einmal im Jahr, während der Nacht, müssen die Museumsobjekte ihre Namen aussprechen, um ihre Seele bewahren zu können. Natürlich geschieht dies normalerweise unter Ausschluss neugieriger Ohren… Es ist also eine große Premiere, dass wir dieses seltsame Ritual endlich von unseren Mikrofonen hören können! Ein manchmal erstaunliches Inventar à la Prévert, das für diesen Anlass von der Gruppe Les Mots du Vent vertont wurde.

Kostenlos, vor dem Musée barrois, Esplanade du Château.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT SUD MEUSE