[Exposition de peintures] Dieppe ou la Mythologie du Pêcheur de Jacques Metaireau Bar le Douze Dieppe, 17 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Pour en savoir un peu plus sur la philosophie du Pêcheur Dieppois, j’ai du dépoussiérer et relire l’Odyssée et l’Iliade attribués à Homère, l’aède aveugle.

L’Odyssée notamment n’est pas seulement un poème et un merveilleux récit d’aventure, c’est aussi un traité de navigation, traité utile que j’ai du sillonné pour retrouver les lieux hantés par Circé, Calypso, et la belle Nausicaa…

Cette année, les 18 et 19 novembre, Dieppe célèbre sa 53éme Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques et je me devais de réaliser un chapelet lyrique de ce Pêcheur Normand, celui-là même qui rêve toujours d’ailleurs…

La cartographie des routes maritimes et des récits de marins ont hanté la mémoire d’Homère. Il en a nourri ses descriptions de lieux, au gré de la composition poétique à laquelle il imposait ses propres directives. Oui, rien n’interdit de rêver. Il se peut qu’un jour, un palais semblable à celui d’Ulysse soit exhumé à Ithaque, à Corfou, à Varengeville, à Pourville ou à Petit-Caux. Rien n’interdit non plus de voir Jean-Claude-le-Centaure, , l’arrogant Patrick et sa Méduse, Robert (plus connu sous le nom de Zeus du côté du Quai Henri IV) et la douce Léda, qu’il transforma en Cygne, Jean-Yves se prenant pour Orphée, offrant des harengs domestiques aux Cerbères du Royaume d’Hadès, Kevin-le-Minotaure, Gérard, le maîtrisant, Igor-Le-Pêcheur de Rouxmenil-Bouteilles observant le pur-sang Cheval de Troie, Jason avec sa bouée dans le port du Pirée, mais sans les Astronautes (!), Sylvain-l’Archer-Pêcheur imitant Apollon pour mieux séduire Diane.

Et puis, il y a ceux qui échappent à la narration pour rejoindre d’autres aventures, d’autres mythologies, d’autres paradigmes, je pense à Octave, Pêcheur Dieppois égaré sur le Nil, au dubitatif Eugène, pilote habile d’haranguier près de la tour de Babel ou encore à Norbert, qui, sur la côte d’Albâtre et malgré l’interdiction de sa mère, se prend encore pour Odin, le dieu le plus puissant de la mythologie Nordique.

Comme pour mieux rendre hommage aux Pêcheurs Dieppois, à la dimension symbolique de ces explorateurs de l’inconnu, à la légitimité de ces fils d’Ulysse, je propose cette exposition (bicéphale) pour décrypter mes messages et peut-être trouver des réponses à mes interrogations.

La réalité fait souvent place au fantastique et à la fiction; les personnages s’animent dans des décors à la fois familiers et surréalistes. C’est ici. Merci Dieppe.

Jacques METAIREAU

> Vernissage le vendredi 17 novembre à 19h.

> Exposition visible sur les heures d’ouvertures du bar..

Vendredi 2023-11-17 fin : 2023-12-31 . .

Bar le Douze

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



To find out a little more about the Dieppois Fisherman’s philosophy, I had to dust off and reread the Odyssey and Iliad attributed to Homer, the blind aede.

The Odyssey in particular is not only a poem and a marvellous tale of adventure, it’s also a treatise on navigation, a useful treatise that I had to wade through to find the places haunted by Circe, Calypso and the beautiful Nausicaa…

This year, on November 18 and 19, Dieppe celebrates its 53rd Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques (herring and scallop fair), and it was my duty to create a lyrical rosary of this Norman fisherman, who still dreams of elsewhere…

Homer’s memory was haunted by the cartography of sea routes and sailors’ tales. He drew on them in his descriptions of places, as his poetic composition dictated. Yes, nothing forbids dreaming. One day, a palace similar to Ulysses’ may be unearthed in Ithaca, Corfu, Varengeville, Pourville or Petit-Caux. Nor is there any reason why we shouldn’t see Jean-Claude-le-Centaure, the arrogant Patrick and his Medusa, Robert (better known as Zeus on Quai Henri IV) and the sweet Leda, whom he transformed into a Swan, Jean-Yves pretending to be Orpheus, offering domestic herrings to the Cerberi of the Kingdom of Hades, Kevin-le-Minotaure, Gérard, overpowering him, Igor-Le-Pêcheur de Rouxmenil-Bouteilles observing the thoroughbred Trojan Horse, Jason with his buoy in the port of Piraeus, but without the Astronauts (!), Sylvain-l’Archer-Pêcheur imitating Apollo to seduce Diana.

And then there are those who escape the narrative to join other adventures, other mythologies, other paradigms. I’m thinking of Octave, a Dieppois fisherman lost on the Nile; the dubious Eugène, a skilful haranguing pilot near the Tower of Babel; or Norbert, who, on the Alabaster coast and despite his mother’s prohibition, still thinks he’s Odin, the most powerful god in Norse mythology.

As if to pay homage to the Dieppois fishermen, to the symbolic dimension of these explorers of the unknown, to the legitimacy of these sons of Ulysses, I propose this (two-headed) exhibition to decipher my messages and perhaps find answers to my questions.

Reality often gives way to fantasy and fiction; characters come to life in settings both familiar and surreal. This is the place. Thank you Dieppe.

Jacques METAIREAU

> Opening on Friday, November 17 at 7pm.

> Exhibition on view during bar opening hours.

Para conocer un poco mejor la filosofía del pescador de Dieppois, tuve que desempolvar y releer la Odisea y la Ilíada atribuidas a Homero, el ciego aede.

La Odisea, en particular, no es sólo un poema y un maravilloso relato de aventuras, es también un tratado de navegación, un tratado útil que tuve que recorrer para encontrar los lugares encantados por Circe, Calipso y la bella Nausicaa…

Este año, los días 18 y 19 de noviembre, Dieppe celebra su 53ª Feria del Arenque y la Vieira, y era mi deber escribir un rosario lírico de este pescador normando, el que siempre sueña con otra parte…

La memoria de Homero estaba atormentada por la cartografía de las rutas marítimas y los relatos de los marineros. De ellos se nutrió en sus descripciones de lugares, según la composición poética a la que impuso sus propias pautas. Sí, nada prohíbe soñar. Algún día podrá desenterrarse un palacio similar al de Ulises en Ítaca, Corfú, Varengeville, Pourville o Petit-Caux. Tampoco hay razón para que no veamos a Jean-Claude el Centauro, al arrogante Patrick y su Medusa, a Robert (más conocido como Zeus en el Quai Henri IV) y la dulce Leda, a la que transformó en Cisne, a Jean-Yves creyéndose Orfeo, ¡ofreciendo arenques domésticos a los Cerberos del Reino de Hades, Kevin-el-Minotauro, Gérard, dominándolo, Igor-Le-Pêcheur de Rouxmenil-Bouteilles observando al pura sangre Caballo de Troya, Jasón con su boya en el puerto del Pireo, pero sin los Astronautas (!), Sylvain l’Archer-Pêcheur imitando a Apolo para seducir mejor a Diane.

Y luego están los que escapan a la narración para unirse a otras aventuras, otras mitologías, otros paradigmas. Pienso en Octave, un pescador de Dieppe perdido en el Nilo; en el dubitativo Eugène, el hábil piloto arengador cerca de la Torre de Babel; o en Norbert, que, en la costa de Alabastro y a pesar de la prohibición de su madre, sigue creyéndose Odín, el dios más poderoso de la mitología nórdica.

Como si quisiera rendir homenaje a los pescadores de Dieppois, a la dimensión simbólica de estos exploradores de lo desconocido, a la legitimidad de estos hijos de Ulises, propongo esta exposición (en dos partes) para descifrar mis mensajes y quizás encontrar respuestas a mis preguntas.

La realidad deja paso a menudo a la fantasía y la ficción; los personajes cobran vida en escenarios a la vez familiares y surrealistas. Este es el lugar. Gracias Dieppe.

Jacques METAIREAU

> Inauguración el viernes 17 de noviembre a las 19.00 h.

> Exposición visible durante el horario de apertura del bar.

Um etwas mehr über die Philosophie des Pêcheur Dieppois zu erfahren, musste ich die Odyssee und die Ilias, die dem blinden Aedeus Homer zugeschrieben werden, abstauben und erneut lesen.

Die Odyssee ist nicht nur ein Gedicht und eine wunderbare Abenteuergeschichte, sondern auch eine Anleitung zur Navigation.

Dieses Jahr, am 18. und 19. November, feiert Dieppe seine 53. Herings- und Jakobsmuschelmesse, und ich musste einen lyrischen Rosenkranz über diesen normannischen Fischer verfassen, der immer noch von der Ferne träumt…

Die Kartografie der Seewege und die Erzählungen von Seefahrern suchten Homers Gedächtnis heim. Er fütterte seine Ortsbeschreibungen damit, je nach der poetischen Komposition, der er seine eigenen Richtlinien auferlegte. Ja, es ist nicht verboten zu träumen. Vielleicht wird eines Tages in Ithaka, Korfu, Varengeville, Pourville oder Petit-Caux ein Palast ausgegraben, der dem des Odysseus ähnelt. Es ist auch nicht verboten, Jean-Claude-le-Centaure, , den arroganten Patrick und seine Medusa, Robert (am Quai Henri IV besser bekannt als Zeus) und die süße Leda zu sehen, die er in einen Schwan verwandelte, Jean-Yves, der sich für Orpheus hält, den Cerberus des Königreichs Hades Hausheringe anbietet, Kevin-der-Minotaurus, Gérard, der ihn überwältigt, Igor-Le-Pêcheur de Rouxmenil-Bouteilles, der das Vollblutpferd Cheval de Troie beobachtet, Jason mit seiner Boje im Hafen von Piräus, aber ohne die Astronauten (!), Sylvain-l’Archer-Pêcheur, der Apollo nachahmt, um Diana besser verführen zu können.

Und dann gibt es noch diejenigen, die sich der Erzählung entziehen, um sich anderen Abenteuern, anderen Mythologien und anderen Paradigmen anzuschließen. Ich denke da an Octave, den Fischer aus Dieppe, der sich auf dem Nil verirrt hat, an den zweifelnden Eugene, der in der Nähe des Turms von Babel ein geschicktes Haranguier steuert, oder an Norbert, der sich an der Alabasterküste trotz des Verbots seiner Mutter immer noch für Odin, den mächtigsten Gott der nordischen Mythologie, hält.

Wie um den Fischern von Diepp, der symbolischen Dimension dieser Entdecker des Unbekannten und der Legitimität dieser Söhne des Odysseus besser gerecht zu werden, schlage ich diese (zweigeteilte) Ausstellung vor, um meine Botschaften zu entschlüsseln und vielleicht Antworten auf meine Fragen zu finden.

Die Realität weicht oft der Fantasie und der Fiktion; die Figuren erwachen in vertrauten und gleichzeitig surrealistischen Szenerien zum Leben. Hier ist es. Danke, Dieppe.

Jacques METAIREAU

> Vernissage am Freitag, den 17. November um 19 Uhr.

> Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bar zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche