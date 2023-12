Rencontre Signature avec Philippe Soussieux Bar Le Central Mugron, 14 décembre 2023, Mugron.

Mugron Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 10:00:00

fin : 2023-12-14 11:30:00

L’association CAUSERIE EN APARTE et LE PLUMIER D’EUGENIE, librairie indépendante, organisent une Rencontre Signature avec Philippe SOUSSIEUX au Bar Le Central à Mugron.

Philippe SOUSSIEUX est un Historien des Landes qui a publié de nombreux ouvrages sur la région Landaise, et notamment le célèbre GUIDE DES LANDES.

Il nous présentera son dernier livre consacré aux « FEMMES D’EXCEPTION DANS LES LANDES », dans lequel il relate l’histoire des Grandes Dames qui ont marqué notre région et ont contribué à son développement et son rayonnement.

Vous pouvez retrouver l’interview qui lui est consacrée sur la chaîne YouTube de Causerie en Aparté : Philippe SOUSSIEUX, Historien Généraliste des Landes

Entrée Gratuite et dans la limite des places disponibles

Les consommations sont à la charge de chacun.

A bientôt en Chalosse !.

EUR.

Bar Le Central Place Frederic Bastiat

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par OT Terres de Chalosse