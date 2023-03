Café-mémoire Bar Le Carrey, 15 mars 2023, Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains.

EUR 0 0 Alors qu’il est souvent très difficile pour les familles de s’exprimer sur la maladie, le café mémoire leur propose un format chaleureux, dans un lieu propice à la rencontre et à l’échange. Autour d’un café et d’une collation, les participants partagent de l’information et tissent des liens entre eux. Aidé par un psychologue, le bénévole accueille et anime le moment. Il peut convier à la table des invités ; médecins, nutritionnistes, ergothérapeutes etc.

Thème du jour : « Qui sommes nous ? Présentation de nos activités ».

Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes intéressées, aidants/ aidés.

+33 5 59 04 41 09 France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques

