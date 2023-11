Tournoi de poker au profit du Téléthon Bar le California Aire-sur-l’Adour, 7 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Tournoi ouvert à tous les mateurs de poker. Participation de 10€ avec recave et add-on possibles jusqu’à 22h.

Renseignements auprès de Tony 06 86 75 71 71

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au Téléthon de Barcelonne du Gers..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 22:00:00. EUR.

Bar le California

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tournament open to all poker fans. Entry fee 10? with recave and add-on possible until 10pm.

Information from Tony 06 86 75 71 71

All profits from this evening will be donated to the Barcelonne du Gers Telethon.

Torneo abierto a todos los aficionados al póquer. Entrada: 10? con posibilidad de recave y add-on hasta las 22h.

Información a Tony 06 86 75 71 71

Todos los beneficios de esta velada se donarán al Telemaratón de Barcelonne du Gers.

Ein offenes Turnier für alle Pokerspieler. Teilnahmegebühr 10? mit Recave und Add-on bis 22 Uhr möglich.

Informationen bei Tony 06 86 75 71 71

Alle Einnahmen dieses Abends gehen an den Telethon in Barcelonne du Gers.

