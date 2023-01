BOUQUET GARNI Bar l’Armony, 39 rue Edouard Vaillant, 93100 Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

BOUQUET GARNI
Samedi 21 janvier, 21h00
Bar l'Armony, 39 rue Edouard Vaillant, 93100 Montreuil

Entrée libre

En concert Bar l’Armony, 39 rue Edouard Vaillant, 93100 Montreuil 39 rue Edouard Vaillant MOntreuil 93100 Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Venez nombreux pour ce début d’année 2023 Avec des nouvelles chansons, Bouquet Garni vous propose des chansons aux textes percutants et poétiques sur des musiques aux styles variés. Restauration sur place avec Frites Maison !!!

2023-01-21T21:00:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

