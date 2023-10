SESSIONS IRLANDAISES Bar La Rotonde Mamers, 4 novembre 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

Mamers au rythme de la musique irlandaise !!!.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 14:00:00. .

Bar La Rotonde Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



Mamers to the rhythm of Irish music!!!

¡Mamers al ritmo de la música irlandesa!

Mamers im Rhythmus der irischen Musik!!!

Mise à jour le 2023-09-14 par eSPRIT Pays de la Loire