FAUBOURG DU BLUES | THE GUYZS BAR LA BARGE Verdun, 11 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Groupe fondé en 2019 à Reims, The GUYZS c’est 4 passionnés de rock et de blues. Orienté vers le British blues rock des 70’s, ce quatuor vous fera découvrir ou redécouvrir les grands classiques de Rory Gallagher à Fleetwood Mac version Peter Green en passant par Free.

LINE-UP

Manu Aeschbach (guitare)

Alain Gaillet (basse)

Benjamin Proy (batterie)

Matthieu Bernard (chant). Tout public

Mercredi 2023-10-11 21:30:00 fin : 2023-10-11 . 0 EUR.

BAR LA BARGE Quai de la République

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Founded in 2019 in Reims, The GUYZS are 4 rock and blues enthusiasts. Oriented towards 70?s British blues rock, this quartet will help you discover or rediscover the great classics from Rory Gallagher to Peter Green?s version of Fleetwood Mac via Free.

LINE-UP

Manu Aeschbach (guitar)

Alain Gaillet (bass)

Benjamin Proy (drums)

Matthieu Bernard (vocals)

Fundados en 2019 en Reims, The GUYZS son 4 entusiastas del rock y del blues. Centrados en el blues rock británico de los años 70, este cuarteto le hará descubrir o redescubrir los grandes clásicos, desde Rory Gallagher hasta la versión de Fleetwood Mac de Peter Green, sin olvidar a Free.

LINE-UP

Manu Aeschbach (guitarra)

Alain Gaillet (bajo)

Benjamin Proy (batería)

Matthieu Bernard (voz)

Die 2019 in Reims gegründete Band The GUYZS besteht aus vier leidenschaftlichen Rock- und Bluesfans. Das Quartett orientiert sich am British Blues Rock der 70er Jahre und lässt Sie die großen Klassiker von Rory Gallagher über Free bis hin zu Fleetwood Mac in der Version von Peter Green entdecken oder wiederentdecken.

LINE-UP

Manu Aeschbach (Gitarre)

Alain Gaillet (Bass)

Benjamin Proy (Schlagzeug)

Matthieu Bernard (Gesang)

