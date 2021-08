La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme, La Garde-Adhémar Bar éphémère au Domaine Bonetto-Fabrol La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Bar éphémère au Domaine Bonetto-Fabrol La Garde-Adhémar, 11 août 2021, La Garde-Adhémar. Bar éphémère au Domaine Bonetto-Fabrol 2021-08-11 18:30:00 – 2021-08-11 22:00:00 Domaine Bonetto-Fabrol D158

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar Le Domainde de Bonetto Fabrol organise un bar éphémère pour la dégustation de ses vins. Convivialité et beau cadre au rendez-vous. domainebonettofabrol@orange.fr dernière mise à jour : 2021-08-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Domaine Bonetto-Fabrol D158 Ville La Garde-Adhémar lieuville 44.38618#4.77797