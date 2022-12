Bar Effet Mer Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Bar Effet Mer Sancerre, 25 novembre 2022, Sancerre . Bar Effet Mer Nouvelle Place Sancerre Cher

2022-11-25 19:00:00 – 2022-12-23 22:00:00 Sancerre

Cher Une fois de plus le Bar Effet Mer fait le bonheur des habitants et des passants à Sancerre, animant les soirées d’hiver du Piton.

Installé sur la Nouvelle Place, face à la Taverne du Connétable.

Ouvert jusqu’au 7 janvier, l’Effet Mer propose plusieurs calibres d’huîtres, des crevettes, des bulots.

Restauration sur place et à emporter de produits de la mer, accompagnée de vins locaux, Champagne, bières et autres gourmandises.

Nombreuses animations musicales les week end. Bar Effet Mer +33 2 48 54 29 23 ©EffetMer

Sancerre

dernière mise à jour : 2004-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Nouvelle Place Sancerre Cher Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Bar Effet Mer Sancerre 2022-11-25 was last modified: by Bar Effet Mer Sancerre Sancerre 25 novembre 2022 cher Nouvelle Place Sancerre Cher Sancerre

Sancerre Cher