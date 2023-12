Concert blues & soul Bar du Trinquet Tardets-Sorholus, 15 décembre 2023, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 21:00:00

fin : 2023-12-15

Maëlys Baey , chant, saxophone et flûte, et Jean Guichemerre, chant et guitare, forment un duo acoustique singulier.

Ce duo pas comme les autres livre des prestations pétillantes et malicieuses, toujours en prise directe avec la liberté d’improvisation.

Les deux musiciens solaires distillent ensemble un généreux cocktail acoustique à l’énergie blues et à la couleur soul.

De Ray Charles à Alicia Keys en passant par Prince ou Eric Clapton, vous adorerez leur reprises autant que leurs compositions originales !.

Maëlys Baey , chant, saxophone et flûte, et Jean Guichemerre, chant et guitare, forment un duo acoustique singulier.

Ce duo pas comme les autres livre des prestations pétillantes et malicieuses, toujours en prise directe avec la liberté d’improvisation.

Les deux musiciens solaires distillent ensemble un généreux cocktail acoustique à l’énergie blues et à la couleur soul.

De Ray Charles à Alicia Keys en passant par Prince ou Eric Clapton, vous adorerez leur reprises autant que leurs compositions originales !

Maëlys Baey , chant, saxophone et flûte, et Jean Guichemerre, chant et guitare, forment un duo acoustique singulier.

Ce duo pas comme les autres livre des prestations pétillantes et malicieuses, toujours en prise directe avec la liberté d’improvisation.

Les deux musiciens solaires distillent ensemble un généreux cocktail acoustique à l’énergie blues et à la couleur soul.

De Ray Charles à Alicia Keys en passant par Prince ou Eric Clapton, vous adorerez leur reprises autant que leurs compositions originales !

EUR.

Bar du Trinquet Prefosta

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque