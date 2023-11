25 ans de l’association Azia Bar du Trinquet Tardets-Sorholus, 25 novembre 2023, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques

11h30 : apéro animé par les trikis

12h30 : vente de burger/frites

14h30 : animations et ateliers

Ouvert à tous les bénévoles, salariés et adhérents.

Inscription jusqu’au 17 novembre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Bar du Trinquet Prefosta

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11:30 am: aperitif hosted by the trikis

12:30 pm: burger/fries sale

2:30 pm: entertainment and workshops

Open to all volunteers, employees and members.

Registration deadline: November 17.

11.30 h: aperitivo ofrecido por los trikis

12.30 h: venta de hamburguesas y patatas fritas

14.30 h: animación y talleres

Abierto a todos los voluntarios, empleados y socios.

Fecha límite de inscripción: 17 de noviembre.

11:30 Uhr: Aperitif, der von den Trikis begleitet wird

12.30 Uhr: Verkauf von Burgern/Pommes frites

14.30 Uhr: Animationen und Workshops

Offen für alle Freiwilligen, Angestellten und Mitglieder.

Anmeldung bis zum 17. November.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme Pays Basque