Les Petites Ondes avec Bénicoeur

Roubaix

Les Petites Ondes avec Bénicoeur
Vendredi 3 février, 20h30
Bar du théâtre Pierre de Roubaix

Gratuit

Tout au long de l'année, les Petites Ondes font vibrer l'esprit du festival Les Grandes Ondes.
Bar du théâtre Pierre de Roubaix
78 Boulevard de Belfort 59100 Roubaix

03 20 89 63 10 https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b Pour ce premier concert de 2023, retrouvez Bénicoeur. Déjà présent dans la programmation des Grandes Ondes en 2022, il revient nous présenter son univers.

Auteur, compositeur, interprète, passionné par le mariage des notes et des mots, il est inspiré par de multiples artistes aux horizons très différents.

Il vous livre ses histoires, ses colères, ses combats et ses joies sans filtre, avec comme volonté absolue le sincère, le vrai.

Bienvenue dans ses voyages immobiles.

Venez échanger avec lui autour d’un verre à la fin du concert.

