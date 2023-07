Le Bar du Lundi Bar du théâtre Die, 10 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Tous les lundis de juillet le bar du théâtre est ouvert avec une ambiance musicale, petite restauration sur la terrasse avec vue sur Justin..

2023-07-10 19:30:00 fin : 2023-07-31 22:30:00. .

Bar du théâtre Les Aires – Théâtre de Die et du Diois

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every Monday in July, the theater bar is open with live music, and light meals are served on the terrace overlooking Justin.

Todos los lunes de julio, el bar del teatro abre con música en directo y un merendero en la terraza con vistas a Justin.

Jeden Montag im Juli ist die Theaterbar mit musikalischer Untermalung geöffnet. Kleine Speisen werden auf der Terrasse mit Blick auf Justin serviert.

