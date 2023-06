Les Two Fingers (compos rock et reprises) Bar du Marché Pujaut Pujaut Catégories d’Évènement: Gard

Pujaut Les Two Fingers (compos rock et reprises) Bar du Marché Pujaut, 17 juin 2023, Pujaut. Les Two Fingers (compos rock et reprises) Samedi 17 juin, 18h00 Bar du Marché Dans le cadre idyllique de la fête de la musique, le groupe Two Fingers égrénera reprises et compos dans les rues de Pujaut.

Au programme, des compos rock et des reprises des Pixies, Black Eyed Peas, U2, Radiohead, Green Day, Cure, et bien d’autres.

Début des festivités à 18h Bar du Marché Place du marché 30131 Pujaut Pujaut 30131 Gard Occitanie 04 90 88 26 44 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

