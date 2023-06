Les Apéros-Concerts – Magnolia Bar du Coin Nueil-les-Aubiers, 30 août 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

L’association Happy By Culture vous propose 5 apéros concerts cet été sur Nueil les Aubiers.

Le 17/08: Passion Coco, au Val de Scie, le 18/08: Ledeneuf à la Cave à Seb, le 25/08: Pick me up au Diabolo, le 30/08: Magnolia au Bar du Coin et le 31/08: Les Atlantiques Ben Armessen.

Sur place buvette et restauration (apéro dinatoire)..

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 . EUR.

Bar du Coin Place Jeanne d’Arc

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Happy By Culture association is offering 5 aperitif concerts this summer in Nueil les Aubiers.

17/08: Passion Coco at Val de Scie, 18/08: Ledeneuf at Cave à Seb, 25/08: Pick me up at Diabolo, 30/08: Magnolia at Bar du Coin and 31/08: Les Atlantiques Ben Armessen.

On-site refreshment bar and catering (apéro dinatoire).

La asociación Happy By Culture ofrece este verano 5 conciertos de aperitivo en Nueil les Aubiers.

17/08: Passion Coco en Val de Scie, 18/08: Ledeneuf en Cave à Seb, 25/08: Pick me up en Diabolo, 30/08: Magnolia en Bar du Coin y 31/08: Les Atlantiques Ben Armessen.

Bar y catering in situ (aperitivo y cena).

Der Verein Happy By Culture bietet Ihnen diesen Sommer fünf Aperitif-Konzerte in Nueil les Aubiers an.

Am 17.08.: Passion Coco im Val de Scie, am 18.08.: Ledeneuf im Cave à Seb, am 25.08.: Pick me up im Diabolo, am 30.08.: Magnolia in der Bar du Coin und am 31.08.: Les Atlantiques Ben Armessen.

Vor Ort gibt es Getränke und Essen (Apéro dinatoire).

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Bocage Bressuirais