Dimanche 28 novembre, 16h00 TWINKLE TONES * Trio acoustique nantais, Twinkle Tones revisite le répertoire jazz & pop anglophone: Beth Gibbons (Portishead), Broadcast, AK-Momo, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, The Beatles, The Kinks, The Doors, John Barry…

Le groupe propose aussi quelques compositions personnelles. www.twinkletones.fr https://www.facebook.com/Twinkle-Tones-118851119685607/ *

dimanche 28 novembre – 16h00 à 20h00

* BAR DU COIN 21 rue de la Juiverie, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

