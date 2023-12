CAFÉ MORNING Bar du Centre – Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 11:30:00 Organisé par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme..

Chaque dernier samedi du mois, francophones et anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager…

Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme. .

Bar du Centre – Place Charles de Gaulle VIHIERS

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

