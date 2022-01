Bar des sciences : Il vit avec les loups… Montbéliard, 8 février 2022, Montbéliard.

EUR AVEC : Anthony Kohler – Connaisseur du loup – Directeur zoologique du Parc animalier de Sainte-Croix (Lorraine).

Le loup est un animal auquel sont associés sont attachées des légendes diverses et variées. On le dit cruel, dangereux, agressif et solitaire. Mais qu’en est-il réellement ?

Le Bar des Sciences est une initiative qui permet de parler de sciences en favorisant la rencontre entre le chercheur, le citoyen, l’industriel, le militant…

Un Bar des sciences n’est pas une conférence mais un dialogue décomplexé, un débat libre et respectueux, un temps durant lequel chacun peut exprimer ses certitudes, ses interrogations, ses craintes, ses espoirs, ses colères…Toute pensée est légitime, tout point de vue est intéressant dans le respect mutuel.

pascal@pavillon-sciences.com +33 3 81 97 18 21 https://www.pavillon-sciences.com/web/bar-des-sciences

dernière mise à jour : 2022-01-28 par