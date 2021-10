Carhaix-Plouguer Le Central Café - Ar C'hafe Kreiz Carhaix-Plouguer, Finistère Bar des brittophones à Carhaix Le Central Café – Ar C’hafe Kreiz Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Bar des brittophones à Carhaix Le Central Café – Ar C’hafe Kreiz, 22 octobre 2021, Carhaix-Plouguer. Bar des brittophones à Carhaix

Le Central Café – Ar C’hafe Kreiz, le vendredi 22 octobre à 19:00 Gratuit

Ouvert pour toutes les personnes souhaitant parler ou entendre la langue bretonne autour d’un verre et d’amuses-bouche. Organisé par Emglev Bro Karaez. Le Central Café – Ar C’hafe Kreiz 24 place du Champ de Foire, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Kerdrenn Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Le Central Café - Ar C'hafe Kreiz Adresse 24 place du Champ de Foire, 29270 Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer lieuville Le Central Café - Ar C'hafe Kreiz Carhaix-Plouguer