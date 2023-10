IDLE FINGERS BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon, 24 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

IDLE FINGERS Vendredi 24 novembre, 21h00 BAR DES ARTISTES

Le trio qui détourne et retourne du vintage au moderne avec une énergie débordante.

Des artistes complets qui n’hésitent pas à se jouer des codes pour délivrer leur vision décomplexée des titres que vous vous surprendrez à (re)fredonner après leurs concerts.

Difficile d’imaginer que leur configuration acoustique, pourtant simple, puisse délivrer un son aussi puissant et singulier. Bien plus que des reprises, il s’agit là d’un show acoustique électrisant qui a déjà séduit des milliers de personnes au cours de plus de 600 concerts en France et à l’étranger.

Dans les neufs dernières années, ils ont partagé la scène avec de grands noms tels que Keziah Jones, L.E.J., Bernhoft, Girls in Hawaï, Shake Shake Go, Jahneration, Scratchophone Orchestra et bien d’autres…

https://www.idlefingers.fr/?fbclid=IwAR1saPLPLAZVe-G4TKKAwvRs-kbbS9kxQv8qZj_v8jkBcRXXf9mlSn7UrT4

https://www.facebook.com/idlefingersmusic/?locale=fr_FR

https://www.youtube.com/watch?v=NoS_EmP9g7g&t=2s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

Pop rock Punchy