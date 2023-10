FREAKY DJU BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée FREAKY DJU BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2023, La Roche-sur-Yon. FREAKY DJU Jeudi 23 novembre, 21h00 BAR DES ARTISTES Freaky Dju aka Dju Vénil: Fercle / collectif P.E.C (partir en cacahuète) Autant vous dire que ça en annonce la couleur. Ce musicien de nature, batteur du groupe Freaky Family, vous fera bouger vos fesses comme jamais. En effet, il est aussi bien capable de vous sortir des petites perles hip hop groovy que de la hard house ! Il agrémente régulièrement ses sets afro house avec des lives de percussions. Pas de règles pour ce musicien à l’oreille affinée, deux mots d’ordre : l’originalité et le Groove. BAR DES ARTISTES 4 place de la Résistance, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

