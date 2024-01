Concert de Pascal Mary Bar de l’Espace Orfeuille Charpey, samedi 20 janvier 2024.

Charpey Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Auteur-compositeur, classique et punk à sa manière, Pascal Mary propose un spectacle entre chanson et stand-up. Tendre, cinglant et poétique, il parcourt sa vie et fait se refléter la nôtre dans ses pleins et ses creux.

EUR.

Bar de l’Espace Orfeuille Salle du Préau

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-06 par Valence Romans Tourisme