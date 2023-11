[Rencontre-débat] « Et si l’avenir de la voiture était la voiture partagée ? » Bar de l’Aube Saint-Étienne, 9 novembre 2023, Saint-Étienne.

Jeudi 9 novembre à 18h30 : Rencontre-débat « Et si l’avenir de la voiture était la voiture partagée ? » au bar de l’aube (local associatif) 61 Rue Antoine Durafour St Etienne. Avec M. Jean CLOT Responsable Communication et Vie Coopérative CITIZ

Entrée libre. Réservation conseillée : ctcloire@gmail.com

La société coopérative d’intérêt collectif Citiz Alpes Loire propose des véhicules en libre-service accessibles 24h/24 et 7J/7 dans l’espace public sur l’ensemble de la région mais également à échelle nationale. Plus de 2200 véhicules et 5 catégories disponibles pour se libérer de sa voiture individuelle.

L’autopartage Citiz, c’est une solution pratique et économique pour accéder à une voiture de façon occasionnelle ou régulière.

Par ces effets de mutualisation de la voiture, c’est également une solution pour lutter contre le réchauffement climatique et les enjeux de transition écologique actuels.

En savoir plus : https://alpes-loire.citiz.coop/

Bar de l'Aube 61 Rue Antoine Durafour, (place St Roch) à Saint-Étienne. Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

