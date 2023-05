Bal de la libération Bar de l’Anguille, 3 juin 2023, Liesville-sur-Douve.

Liesville-sur-Douve,Manche

Dancing DDAY, swing jazz des années 40.

Restauration sur place possible toute la journée : barbecue, bar à huîtres..

2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Bar de l’Anguille

Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie



Dancing DDAY, swing jazz from the 40s.

Catering on the spot possible all the day: barbecue, oyster bar.

Bailando DDAY, swing jazz de los años 40.

Catering disponible todo el día: barbacoa, bar de ostras.

Dancing DDAY, Swing-Jazz aus den 40er Jahren.

Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über möglich: Grill, Austernbar.

