Repair Café Bar de la Tour, 28 mars 2023, Batz sur mer.

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un taille-haie ou d’une radio défaillante ? D’un ordinateur récalcitrant ? Les jeter ? Pas question ! Tous les mois, un café de la presqu’île se transforme en atelier de réparation. Plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à réparer. Outils et matériel sont également disponibles sur place.

On apporte au Repair Café les choses en mauvais état : grille-pain, lampes, sèche-cheveux, ordinateurs, outillage…tout ce qui ne marche aura peut-être la chance d’une seconde vie.

Les experts du Repair Café ont presque toujours la main heureuse.

Informations 07.49.21.43.64. / loicprovost44@gmail.com / www.repaircafepresquile.fr / Facebook : @Repair CAFE Côte Sauvage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T17:00:00+02:00 – 2023-03-28T19:30:00+02:00

