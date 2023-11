Kokopelli Selecta & Esticazzi Family Sound System Bar de La Plaine Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Kokopelli Selecta & Esticazzi Family Sound System Bar de La Plaine Marseille, 18 novembre 2023, Marseille. Kokopelli Selecta & Esticazzi Family Sound System Samedi 18 novembre, 20h00 Bar de La Plaine De retour au Bar de La Plaine, Kokopelli Selecta et Esticazzi Family Sound System + Guests surprise pour un set de feu Reggae/Roots/Dub/Digital/Steppa/Jungle/Dancehall

Ne ratez pas cette soirée riche de bonnes vibes, super ambiance bien arrosée par les cocktail concoctés par l’équipe de la casa.

P.S. SPECIAL GUESTS Ali Zerdoum aka Dr. Wicked

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Bar de La Plaine 57 Place Jean Jaurès, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bar de La Plaine Adresse 57 Place Jean Jaurès, 13005 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Bar de La Plaine Marseille latitude longitude 43.293987;5.386669

Bar de La Plaine Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/