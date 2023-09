Café Concert Trio Ayonis Bar de La Grange Bois-d’Arcy Catégories d’Évènement: BOIS-D'ARCY

Yvelines Café Concert Trio Ayonis Bar de La Grange Bois-d’Arcy, 21 décembre 2023, Bois-d'Arcy. Café Concert Trio Ayonis Jeudi 21 décembre, 21h00 Bar de La Grange Sur inscriptions La palette variée de ce programme où se mêlent chansons traditionnelles, variétés, extraits d’opérettes et mélodies originales, nous transportera à travers nos régions et villes françaises. Bar de La Grange 11 rue du Parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=2517&lng=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T21:00:00+01:00 – 2023-12-21T23:00:00+01:00

2023-12-21T21:00:00+01:00 – 2023-12-21T23:00:00+01:00 Café Concert Bois d’Arcy Détails Catégories d’Évènement: BOIS-D'ARCY, Yvelines Autres Lieu Bar de La Grange Adresse 11 rue du Parc, 78390 Bois d'Arcy Ville Bois-d'Arcy Departement Yvelines Lieu Ville Bar de La Grange Bois-d'Arcy latitude longitude 48.798826;2.023648

Bar de La Grange Bois-d'Arcy Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-d'arcy/