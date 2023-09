[Scène ouverte] Hip-Hop Bar de DSN Dieppe, 22 février 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

En partenariat avec Dieppe Scène Nationale, dans leur espace bar, certaines premières parties de soirée sont assurées par nos élèves, en formation, confirmés ou débutants, voire nos professeurs.

Les propositions sont en lien avec l’univers des spectacles du soir, proposés par DSN, dans le cadre de leur programmation. Retrouvez donc avant le spectacle de danse « Dividus » une scène ouverte de Hip-Hop.

>Entrée est libre et le bar ouvert – restauration légère possible..

2024-02-22 18:45:00 fin : 2024-02-22 . .

Bar de DSN

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



In partnership with Dieppe Scène Nationale, in their bar area, some of the evening’s opening acts are performed by our students, beginners or advanced, or even our teachers.

The proposals are linked to the universe of the evening shows offered by DSN as part of their programming. Before the « Dividus » dance show, there will be an open hip-hop stage.

>Admission is free and the bar is open – light refreshments available.

En colaboración con Dieppe Scène Nationale, en su espacio bar, algunos de los números inaugurales son interpretados por nuestros alumnos, tanto principiantes como avanzados, e incluso por nuestros profesores.

Las actuaciones están relacionadas con el mundo de los espectáculos nocturnos que organiza la DSN en el marco de su programación. Antes del espectáculo de danza « Dividus », habrá un escenario abierto de hip-hop.

>La entrada es gratuita y el bar está abierto – comida ligera disponible.

In Partnerschaft mit der Dieppe Scène Nationale werden in deren Barbereich einige der ersten Teile des Abends von unseren Schülern, die sich in der Ausbildung befinden, bestätigt sind oder Anfänger sind, oder sogar von unseren Lehrern gestaltet.

Die Vorschläge stehen im Zusammenhang mit den Abendvorstellungen, die von der DSN im Rahmen ihres Programms angeboten werden. Vor der Tanzaufführung « Dividus » gibt es eine offene Bühne für Hip-Hop.

>Der Eintritt ist frei und die Bar geöffnet – leichte Verpflegung möglich.

